George Weston Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

George Weston hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,78 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Aktienperformance im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von George Weston mit -0,33 Prozent um mehr als 25 Prozent darüber. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hatte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,79 Prozent, während George Weston mit 8,46 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung ist überwiegend positiv gegenüber George Weston. In den letzten Tagen gab es sieben positive und zwei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält George Weston daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen auch von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +9,3 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage aktuell 167,15 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.