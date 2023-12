George Weston Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von George Weston verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,18 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um -4,4 Prozent gefallen, was bedeutet, dass George Weston im Branchenvergleich um +0,23 Prozent besser abschnitt. Der Sektor "Verbrauchsgüter" hatte eine mittlere Rendite von -20,47 Prozent im letzten Jahr, während George Weston um 16,29 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von George Weston als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 73,88, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 57,72, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Aktie von George Weston auf lange Sicht neutral ist. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von George Weston daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.

Die Diskussion in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber George Weston eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, keine negativen und an zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält George Weston von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.