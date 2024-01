George Weston Aktie: Abwarten

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um George Weston in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell keine besondere Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, gilt die Aktie von George Weston als überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 40,15, was 20 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von George Weston mit -0,33 Prozent mehr als 22 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche liegt die Rendite mit 6,31 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der George Weston-Aktie bei 159,83 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 163,63 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nur geringfügige Abweichungen vom letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält George Weston also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.