George Weston 4.75r V Prf Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) für die George Weston Aktie liegt bei 37,61 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die George Weston Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" erzielte die George Weston Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +8,46 Prozent, während der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine Überperformance von 25,87 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von George Weston eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die George Weston Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die George Weston Aktie als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 40,15 insgesamt 61 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 24,98. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".