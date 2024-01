George Weston 4.75r V Prf Aktie: Pleite oder Chance?

Die George Weston-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der 200-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 159,87 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 164,5 CAD liegt, was einem Abstand von +2,9 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 159,18 CAD, was einer Differenz von +3,34 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Verglichen mit anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" konnte George Weston in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,31 Prozent verzeichnen. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors lag die Rendite um 21,79 Prozent höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der George Weston-Aktie beträgt aktuell 1,9 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,81 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 8 und führt zu einer Überverkauft-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 51,64, was eine neutrale Einstufung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für George Weston basierend auf dem RSI.