George Weston 4.75r V Prf Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Stimmung und die Diskussion über die Aktie von George Weston wurden analysiert, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führte.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von George Weston beträgt 39, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Daher erhielt die Aktie in dieser Kategorie eine positive Einschätzung.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt. Es gab überwiegend positive Diskussionen und keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führte.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von George Weston eine Performance von -4,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -4,4 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,23 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von George Weston um 16,29 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führte.