Georg Schwienbacher von Schwienbacher Consulting: Wie der Software-Experte seinen Branchenkollegen zu planbaren Wachstum verhilft

Viele IT- und Softwareunternehmen kennen dieses Problem: Kundenanfragen wanken mit den aktuellen Marktschwankungen und trotz Fachkenntnissen gestaltet sich der Verkauf ihrer erklärungsbedürftigen Produkte und Dienstleistungen oft schwierig. Georg Schwienbacher, Gründer von Schwienbacher Consulting, hat als Projektmanager für einen Software-Dienstleister selbst diese Herausforderung erlebt. Heute bietet er seinen Kunden die Unterstützung an, die er selbst früher gebraucht hätte. Wie genau sein Angebot aussieht und was ihn von anderen Anbietern unterscheidet, erfahren Sie hier.Schwankende Umsätze, keine planbare Neukundengewinnung und die Sommerflaute bereits in Sicht - für viele IT- und Softwareunternehmen ist das der Beginn einer Abwärtsspirale, aus der sie nicht mehr von selbst herauskommen. Trotz ihrer Fachkenntnisse und innovativen Produkte haben viele Schwierigkeiten, ein nachhaltiges Wachstum zu realisieren. Dennoch zögern einige dieser Unternehmen, professionelle Unterstützung in den Bereichen Vertrieb und Prozessoptimierung in Anspruch zu nehmen, aus Angst, dass die Beratung zu theoretisch sei. Einige Unternehmer fühlen sich auch schlicht überlastet und denken, sie haben keine Zeit für eine umfassende Beratung. "In der Vergangenheit haben möglicherweise einige Unternehmen ohne ausgeprägtes Marketing und Vertrieb funktioniert, doch der Markt hat sich gewandelt", warnt Georg Schwienbacher, Gründer von Schwienbacher Consulting. "Es ist wichtig zu erkennen, dass IT- und Softwareunternehmen heute professionelle Hilfe benötigen, um den veränderten Marktbedingungen erfolgreich zu begegnen.""Mit unserer Erfahrung im Softwarebereich bieten wir keine Insellösungen an, sondern berücksichtigen die gesamte Unternehmensstruktur - und nehmen unseren Kunden damit eine weitere Sorge ab", fügt der Software-Experte hinzu. "Durch unsere praxisorientierte Beratung erzielen wir maßgeschneiderte und effektive Ergebnisse, die individuelle Bedürfnisse ganzheitlich ansprechen." Schwienbacher Consulting ist spezialisiert auf die Unterstützung von Software- und IT-Unternehmen im DACH-Raum, die vor der Herausforderung stehen, mit erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen planbar zu wachsen, ohne dabei ihre Unternehmensidentität zu verlieren. Diese Unternehmen, mit typischerweise zehn bis 200 Mitarbeitern, sind häufig inhabergeführt und von technischen Gründern oder Informatikern geleitet, die jedoch keine erfahrenen Vertriebsprofis sind. Durch die Zusammenarbeit mit Schwienbacher Consulting werden diese Unternehmen unabhängig von Marktschwankungen und können ihre Kunden gezielt auswählen, anstatt händeringend nach jeder Anfrage zu suchen.Schwienbacher Consulting: Planbare Neukundengewinnung und nachhaltiges Wachstum"Wir beobachten bei unseren Kollegen in der IT- und Softwarebranche häufig, dass die Anzahl ihrer Anfragen stark schwankt und eine planbare Neukundengewinnung nicht gegeben ist", sagt Georg Schwienbacher. "Hier setzen wir an, um diese Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Wachstum eigenständig zu steuern, ohne dabei auf klassischen Vertriebsdruck mit Manipulationstechniken zurückgreifen zu müssen." Dabei legt das Team von Schwienbacher Consulting besonderen Wert darauf, dass nicht nur der Vertrieb optimiert wird, sondern auch interne Prozesse angepasst werden, um eine höhere Qualität in der Kundenbetreuung zu gewährleisten. Dabei geht ihr ganzheitlicher Ansatz nicht nur über reine Sales-Aspekte hinaus und adressiert auch die internen Abläufe, um langfristigen Erfolg sicherzustellen, sondern stellt auch ein großes Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens dar.Die Zusammenarbeit beginnt mit internen Schulungen, die darauf abzielen, das Bewusstsein für Skalierbarkeit zu schärfen und die vorhandenen Ressourcen effektiv zu nutzen. Im nächsten Schritt wird gemeinsam erarbeitet, wie Anfragen generiert und ein effizienter Vertriebsprozess entwickelt werden können. Die Schulungen beginnen beim Inhaber der Unternehmen und werden bei Bedarf auf die Mitarbeiter erweitert. Ein besonderer Fokus liegt auch auf der Kundenbetreuung, um langfristige Kundenbeziehungen zu fördern. Das Paket erstreckt sich über einen Zeitraum von etwa 6 Monaten, wobei die meisten Kunden die Zusammenarbeit verlängern. Die ersten 3 Monate zeigen bereits Ergebnisse, während die folgenden 3 Monate dem Feintuning und der Optimierung dienen. "Neben mehr Umsatz erlangen unsere Kunden auch ein gesteigertes Selbstbewusstsein, da sie lernen, ihre Kunden klar zu identifizieren und anzusprechen - das ist uns enorm wichtig, denn wir möchten dieser Branche die Anerkennung verschaffen, die sie verdient", betont Georg SchwienbacherWie Henrik Schulz von der QUIX GmbH mit Schwienbacher Consulting in zwei Wochen ein sechsstelliges Projekt gewinnen konnteEine bemerkenswerte Kundenreferenz unterstreicht die Expertise und nachhaltige Herangehensweise des Expertenteams von Schwienbacher Consulting: Henrik Schulz, Geschäftsführer der QUIX GmbH, stand vor der Herausforderung, mit seinen bisher langen Sales-Zyklen in einem Markt mit starkem Wettbewerb planbare Neukundenakquise zu realisieren. Die Vergleichbarkeit mit anderen ERP-Unternehmen erschwerte die Differenzierung und führte dazu, dass ihr Produkt an jeden Kunden angepasst werden musste. "Über ein Jahr lang versuchten sie, ein großes Projekt für sich zu gewinnen, doch ohne Erfolg. Henrik Schulz war im Tagesgeschäft gefangen", erinnert sich Georg Schwienbacher. "Mit unserer Unterstützung konnten sie innerhalb von nur zwei Wochen dieses sechsstellige Projekt mit einem Branchenprimus sichern, ohne vom Projektplan oder Budget abzuweichen."Mit der Unterstützung von Schwienbacher Consulting hat QUIX GmbH sich auf eine spezifische Branche spezialisiert, um sich von der Konkurrenz zu unterscheiden und plant, zukünftig weitere Branchen zu erschließen. Ihre Neukundenakquise ist nun nachhaltig, sowohl eigenständig durch das Team als auch mithilfe von Vorlagen und planbaren Prozessen. Der zuvor hohe Beratungsaufwand wurde eliminiert, und die Sales-Zyklen haben sich auf zwei bis acht Wochen verkürzt, selbst bei Projekten im sechsstelligen Bereich. "Henrik Schulz hat nun sogar die Möglichkeit, sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und das Unternehmen strategisch zu leiten", so Georg Schwienbacher.Worauf sich Georg Schwienbachers Expertise beruftMittlerweile hat sich Georg Schwienbacher zum absoluten Experten seiner Branche entwickelt: Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Softwarebereich und hat bereits in jungen Jahren ein siebenköpfiges Entwicklerteam geleitet. Seine Projekte umfassten Kunden mit bis zu 20.000 Mitarbeitern und bewegten sich im Bereich von vier- bis sechsstelligen Beträgen. Durch diese Erfahrungen versteht er die Herausforderungen seiner Zielgruppe und ist nicht nur aus finanziellen Gründen in die Branche eingestiegen, sondern aus dem Wunsch heraus, echte Veränderungen zu bewirken. Seine Motivation zieht er daraus, anderen das zu bieten, was er selbst in seiner Karriere gebraucht hätte. "Ich war selbst ein schüchterner ITler, der sich zu einem selbstbewussten Unternehmer entwickelt hat. Somit kenne ich die Potenziale und Hindernisse von Informatikern und Softwareunternehmen aus erster Hand", sagt Georg Schwienbacher.Die Vision von Schwienbacher Consulting ist es, Softwareunternehmen die Anerkennung und Wertschätzung zu geben, die sie verdienen, sowohl finanziell als auch menschlich. Diese Unternehmen bilden eine wichtige Säule der Wirtschaft, werden jedoch oft übersehen oder unterschätzt. "Wir streben auch zukünftig danach, nicht nur Unternehmen, sondern auch Unternehmer selbst voranzubringen, indem wir ihnen helfen, aus dem Hamsterrad auszubrechen und den Spaß an ihrem Unternehmen wiederzuentdecken. Durch die Stärkung des Selbstbewusstseins sollen sie in der Lage sein, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und nachhaltig erfolgreich zu sein", so Georg Schwienbacher abschließend.Sie sind Inhaber eines IT- oder Softwareunternehmen und haben Schwierigkeiten, planbar und nachhaltig Neukunden zu akquirieren? Sie sind Inhaber eines IT- oder Softwareunternehmen und haben Schwierigkeiten, planbar und nachhaltig Neukunden zu akquirieren? Sie wollen sich unabhängig von Marktschwankungen machen und Ihre Vertriebsprozesse nachhaltig optimieren?