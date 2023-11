Georg Fischer Aktie: Wann tut sich was?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war die Aktie von Georg Fischer Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Georg Fischer. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht eine präzise und frühzeitige Erkennung von Veränderungen. Die Stimmung für Georg Fischer hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Georg Fischer, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Georg Fischer aktuell bei 60,14 CHF. Der Aktienkurs lag zuletzt bei 57,2 CHF, was einem Abstand von -4,89 Prozent entspricht und daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein Gesamtbefund von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Georg Fischer als Neutral-Titel ein. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) ergeben eine "Gut"-Empfehlung, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.