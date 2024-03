Georg Fischer Aktie: So kann es weitergehen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Georg Fischer eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Georg Fischer daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI für Georg Fischer einen Wert von 2,82, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit die Einstufung "Gut" erhält. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit die Einstufung "Gut".

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Georg Fischer-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 58,43 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 69,15 CHF, was einem Unterschied von +18,35 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 61,68 CHF über dem gleitenden Durchschnitt (+12,11 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Georg Fischer-Aktie ergibt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Georg Fischer über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich für Georg Fischer in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".