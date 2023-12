Georg Fischer Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Diskussionen über Georg Fischer in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt positive Meinungen und Kommentare häufiger geäußert. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Georg Fischer in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse verwenden wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Georg Fischer-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Wert beträgt 59,61 CHF, was nahe am letzten Schlusskurs (61,2 CHF) liegt (Unterschied +2,67 Prozent). Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Neutral". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 53,97 CHF, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+13,4 Prozent). Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält die Georg Fischer-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Georg Fischer beträgt aktuell 17,11, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit die Einstufung "Gut" erhält. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 19, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ebenfalls die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Georg Fischer-Aktie führt.