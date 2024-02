Geopulse Explorations tut es schon wieder?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Geopulse Explorations in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In Bezug auf Geopulse Explorations wurde in etwa so viel diskutiert wie normal. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Geopulse Explorations-Aktie hat einen Wert von 79, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 60,83, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Geopulse Explorations.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Geopulse Explorations-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,01 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,0055 USD) deutlich darunter liegt (Unterschied -45 Prozent). Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,01 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-45 Prozent), und die Geopulse Explorations-Aktie erhält auch hier ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Geopulse Explorations-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Geopulse Explorations eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, und es gab keine negative Diskussion. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Geopulse Explorations daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.