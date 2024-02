Geopulse Explorations Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Geopulse Explorations-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,0042 USD um 58 Prozent unter dem GD200 (0,01 USD) liegt. Auch der GD50 von 0,01 USD deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand zum Kurs -58 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und Buzz rund um Geopulse Explorations haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Geopulse Explorations liegt bei 100, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 63,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.