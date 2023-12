Geopulse Explorations Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

In den letzten Wochen gab es bei Geopulse Explorations keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes oder des Buzzes in den sozialen Medien. Das Unternehmen erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Geopulse Explorations verläuft aktuell bei 0,01 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,01 USD aus dem Handel ging und somit keinen Abstand aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Geopulse Explorations diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass Geopulse Explorations überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Geopulse Explorations-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.