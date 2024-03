Geopacific Resources Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Geopacific-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Geopacific-Aktie aktuell bei 0,017 AUD, was einen Abstand von -15 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls -15 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung bezüglich Geopacific war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Themen rund um den Wert waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Geopacific-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.