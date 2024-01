Geomega Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Geomega hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" im letzten Jahr um 88 Prozent gesteigert, was mehr als 101 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", die eine durchschnittliche Rendite von -12,8 Prozent verzeichnete, lag die Rendite von Geomega mit 100,8 Prozent deutlich darüber. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Geomega mit 0 Prozent derzeit unter dem Branchendurchschnitt, der bei 3,59 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,59 Prozent zur Geomega-Aktie und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Geomega eine negative Entwicklung aufweisen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt ist also zu beobachten, dass die Aktie von Geomega in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, wobei die Anleger-Stimmung positiver ist als die Einschätzung der Dividendenpolitik und des Sentiments im Internet.