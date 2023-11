Geomega Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Alcon":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geomega beträgt derzeit 15,05, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 322 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Geomega beträgt laut der technischen Analyse derzeit 27. Dies zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb es ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass Geomega weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der RSI-Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Geomega. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Geomega zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Geomega-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,33 Prozent erzielt, was 7,24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,57 Prozent, Geomega liegt aktuell also 7,24 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.