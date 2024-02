Geodrill Aktie: Der Knall ist da!

Der Aktienkurs von Geodrill hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 9,89 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,72 Prozent, und Geodrill liegt aktuell 9,89 Prozent darunter. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Geodrill-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 70,31 deutet auf eine Überkauftheit hin und erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Geodrill.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive Einschätzung für Geodrill abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4,75 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (1,56 CAD) einer potenziellen Steigerung um 204,49 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In technischer Hinsicht signalisiert der aktuelle Kurs von Geodrill von 1,56 CAD eine Distanz von -35 Prozent vom GD200 (2,4 CAD) und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 liegt bei 1,74 CAD, was einem Abstand von -10,34 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.