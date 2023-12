Geodrill Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Geodrill-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1,81 CAD gehandelt, was einer Entfernung von -33,46 Prozent vom GD200 (2,72 CAD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,97 CAD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein weiteres "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -8,12 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Geodrill-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass Geodrill über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Geodrill in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Geodrill diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen hingegen zeigt sich ein Interesse der Anleger an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Geodrill ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,66 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" zeigt sich ein Abstand von 98 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV von 319. Auf Basis fundamentaler Kriterien kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet werden und erhält ein "Gut".