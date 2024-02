Geodrill Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Nach Analyse der sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare zu Geodrill überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Geodrill in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die Analysten bewerten die Geodrill-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (4,75 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 202,55 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Analyse der Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für Geodrill in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Ein weiteres Indiz, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 83,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".