Geo-Jade Petroleum Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten zwei Wochen wurde Geo-jade Petroleum von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "neutral" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 8 positive und 1 negative Signale herausgefiltert, weshalb eine "gute" Empfehlung ausgesprochen wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein eher schwaches Bild für Geo-jade Petroleum. Die Diskussionsintensität war gering und auch die Rate der Stimmungsänderung blieb eher auf einem neutralen Niveau. Somit wird Geo-jade Petroleum insgesamt als "schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Geo-jade Petroleum in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,66 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +3,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Performance über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Geo-jade Petroleum-Aktie als "neutral" bewertet, da der Abstand vom GD200 und GD50 einen neutralen Kurs signalisiert.

Alles in allem ergibt sich also eine eher durchwachsene Bewertung für Geo-jade Petroleum, wobei die Anleger-Stimmung als neutral einzustufen ist, die Performance im Branchenvergleich jedoch positiv ausfällt.