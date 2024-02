Geo-Jade Petroleum Aktie: Knallt es bald?

Die Geo-jade Petroleum-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, basierend auf verschiedenen Analysen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 2,56 CNH, was einer Abweichung von -12,89 Prozent zum aktuellen Kurs von 2,23 CNH entspricht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 2,41 CNH, was einer Abweichung von -7,47 Prozent entspricht. Diese kurzfristigen und langfristigen Analysen ergeben zusammenfassend eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 70,37, was als überkauft gilt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erwirtschaftete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,39 Prozent, was 1,38 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -3 Prozent, und Geo-jade Petroleum liegt aktuell 1,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.