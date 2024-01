Geo-Jade Petroleum Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Anleger-Stimmung bei Geo-jade Petroleum ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Die Analyse wurde um Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei 2 schlechte und 6 gute Signale festgestellt wurden. Basierend auf diesem Bild lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Geo-jade Petroleum Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI beträgt 68,75, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 verläuft bei 2,56 CNH, während der Aktienkurs bei 2,47 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,52 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 2,55 CNH, was einer Abweichung von -3,14 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Geo-jade Petroleum mit 4,66 Prozent mehr als 1 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Energie" liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,12 Prozent, wobei Geo-jade Petroleum mit 1,46 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.