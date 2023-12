Geo-Jade Petroleum Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Geo-jade Petroleum-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (64,41) ergibt eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Somit lautet die Gesamtbewertung nach RSI "Neutral" für Geo-jade Petroleum.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der Geo-jade Petroleum über die letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 2,55 CNH. Dieser Wert liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs von 2,48 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der gleitende Durchschnitt (2,59 CNH) ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Geo-jade Petroleum zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Darüber hinaus gab es insgesamt mehr positive als negative Signale im Meinungsmarkt, was zu einem überwiegend positiven Signal führt.

Im Branchenvergleich hat Geo-jade Petroleum in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 1,11 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +3,55 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Geo-jade Petroleum mit 3,55 Prozent über dem Durchschnittswert von 1,11 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.