Geo Holdings Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit zu analysieren und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Geo-Aktie beträgt 23, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 62,49, was darauf hindeutet, dass die Geo-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Geo.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Geo-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2151,74 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1972 JPY liegt, was einer Abweichung von -8,35 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -7,77 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Geo-Aktie daher für die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Geo diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Geo durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Geo daher als "Neutral"-Wert betrachtet.