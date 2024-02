Geo Holdings Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Geo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2133,89 JPY verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 1945 JPY, was einen Unterschied von -8,85 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2234,46 JPY weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von -12,95 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen. Die überwiegende Mehrheit der Themen, die in Bezug auf den Wert diskutiert wurden, waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Geo-Aktie über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung hin, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Geo liegt bei 82,16, was als überkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Geo-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.