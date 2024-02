Geo Holdings Aktie: Lieber erstmal halten!

In der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse starke positive oder negative Ausschläge, die präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Geo hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für Geo in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Geo-Aktie beträgt aktuell 2127,17 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs von 2116 JPY liegt. Auf dieser Basis erhält Geo eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2264,14 JPY, während der letzte Schlusskurs darunter liegt. Somit ergibt sich hier ein "Schlecht"-Rating. In Summe wird Geo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Über Geo wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Geo ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 77,45, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 56,46 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.