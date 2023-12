Geo Holdings Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung und der Buzz rund um die Geo-Aktie in der Internet-Kommunikation wurden analysiert und zeigen keine starken Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität bezüglich Geo gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei Geo liegt der RSI bei 75,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 53,42, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Geo aktuell bei 1992,27 JPY verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2303 JPY und hat damit einen Abstand von +15,6 Prozent aufgebaut. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine Differenz von +0,41 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Geo diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Bildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.