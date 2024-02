Geo Holdings Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Geo-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 90,42 liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI-Wert von 58, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Schlecht".

Im Hinblick auf die charttechnische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 2122,58 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2060 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 2276,24 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um die Geo-Aktie in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Geo in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Aufgrund der fehlenden positiven oder negativen Ausschläge in den letzten Tagen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Geo insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.