Geo Holdings Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Geo-Aktie, so ergibt sich ein aktueller Wert von 79, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit 58,85 weniger volatil und führt zu einer neutralen Einschätzung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Geo daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend neutral war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Geo daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussion über Geo wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Geo-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1997,8 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2227 JPY um +11,47 Prozent höher, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein aktueller Wert von 2291,64 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (-2,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Geo-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.