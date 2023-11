Geo Holdings Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht es, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Aktie von Geo beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI-Wert von 43,61 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Geo auf Basis des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Geo-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Geo-Aktie auf 1963,48 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2281 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Basis der Distanz zum GD200 von +16,17 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2314,94 JPY, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis des Abstands von -1,47 Prozent führt. Insgesamt erhält Geo daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher erhält Geo auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung für die Geo-Aktie auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.