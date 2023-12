Geo Energy Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Geo Energy hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,34 SGD erreicht und liegt damit um +17,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies wird als kurzfristig "Gut" bewertet. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie mit einer Distanz von +25,93 Prozent zum GD200 ebenfalls im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch positiv eingeschätzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Geo Energy bei 0,44 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,9 Prozent, wobei Geo Energy mit 2,46 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich für Geo Energy eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index für die Geo Energy liegt aktuell bei 7,14, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 19, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Gut".