GeoVax Labs Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Geovax Labs-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,55 USD bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 0,366 USD, was einem Rückgang von 33,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,43 USD zeigt einen Rückgang von 14,88 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Geovax Labs-Aktie insgesamt 2 Bewertungen von Analysten, wovon 2 als "Gut" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1539,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Geovax Labs hat in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings gab es eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die die Diskussion dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich dieses positive Sentiment verstärkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.