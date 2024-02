GeoVax Labs Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Biotechnologie-Firma Geovax Labs schneidet im Vergleich zum Branchendurchschnitt in Bezug auf Dividendenausschüttungen schlecht ab. Während der Branchendurchschnitt 2,5 % beträgt, zahlt Geovax Labs derzeit keine Dividende aus, was zu einer Differenz von 2,5 Prozentpunkten führt.

Das Anleger-Sentiment für Geovax Labs ist laut Diskussionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders negativ. An vier Tagen war die Diskussion positiver Natur, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger auf sich zogen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Geovax Labs liegt bei 74,68, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 87,16 auf eine negative Entwicklung hin. Die Gesamteinschätzung lautet somit "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Geovax Labs-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 7,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,54 USD liegt, was einer Abweichung von -66,22 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4,62 USD über dem letzten Schlusskurs von 2,54 USD, was einer Abweichung von -45,02 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Geovax Labs-Aktie somit nach trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.