GeoVax Labs Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Geovax Labs 2 Mal eine positive Bewertung abgegeben, 0 Mal neutral und 0 Mal negativ. Langfristig erhält das Unternehmen daher überwiegend positive Einschätzungen von institutionellen Analysten. Im letzten Monat gab es keine Updates. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 1562,05 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 6 USD festgelegt, was positiv bewertet wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Geovax Labs-Aktie jedoch eine schlechte Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.361 USD, was einem Unterschied von -35,54 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem Schlusskurs von 0,45 USD (-19,78 Prozent Unterschied) auf eine negative Entwicklung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Geovax Labs-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was als positiv bewertet wird. Allerdings zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum überkauft war, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die institutionellen Analysten die Geovax Labs-Aktie positiv bewerten, während die charttechnische Analyse und der RSI gemischte Signale senden. Die Aktivität in den sozialen Medien und die Kommunikationsfrequenz zeigen keine klaren Veränderungen.