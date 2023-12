GeoVax Labs Aktie: Jubelschreie!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet zeigt, dass es in Bezug auf Geovax Labs in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Die Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien waren in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Geovax Labs insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 1614,29 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Geovax Labs zeigt einen Wert von 29,3, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, führt hingegen zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

