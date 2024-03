GeoVax Labs Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Geovax Labs-Aktie hat in letzter Zeit gemischte Signale erhalten, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 6,7 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,86 USD lag, was einer Abweichung von -72,24 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 3,28 USD zeigt eine Abweichung von -43,29 Prozent. Beide Werte führen zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Geovax Labs im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Rendite von 0 % aus, was 2,72 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft, was auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Geovax Labs liegt bei 80,85, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Geovax Labs-Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird Geovax Labs daher als "Gut"-Wert eingeschätzt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die Geovax Labs-Aktie, wobei die Dividendenrendite und der RSI zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führen, während das Sentiment und der Buzz im Netz eine positivere Einschätzung ergeben.