GeoPark Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Geopark-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet, basierend auf einer Durchschnittskursprognose von 14,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 67,05 Prozent entspricht. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Geopark als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,59 insgesamt 87 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 27,61 beträgt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Geopark von 8,68 USD mit -9,49 Prozent Entfernung vom GD200 (9,59 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 8,74 USD, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Geopark-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,37 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Geopark-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Geopark-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.