GeoPark Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Bewertung für die Aktie von Geopark abgegeben. Davon waren 1 Bewertung positiv, 0 neutral und 0 negativ. Daher ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 71,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Gut" basierend auf den Analystenmeinungen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Geopark in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab an fünf Tagen positive Diskussionen und keine negativen. Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt fünf Tagen. Zuletzt gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Geopark-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,61 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,46 USD liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 8,76 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit bei 3,59 und damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 27 in der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer Bewertung als "Gut".