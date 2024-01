GeoPark Aktie: Ruhe bewahren!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Geopark zeigen sich interessante Ausprägungen, wie eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, die zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten hingegen bewerten die Geopark-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 69,19 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche zeigte Geopark in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,37 Prozent, was eine Underperformance von -51,79 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt Geopark 51,79 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet hat Geopark ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.