GeoPark Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Geopark zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor. Mit einer Rendite von -38,32 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche von 15,6 Prozent liegt Geopark mit 53,92 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende erzielen Investoren, die in Geopark investieren, eine Dividendenrendite von 6 Prozent, was 19,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Ausschüttungspolitik des Unternehmens und einer "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Geopark ist größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt war in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Geopark beschäftigt.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geopark einen Wert von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,71 als unterbewertet gilt. Somit erhält das Unternehmen auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.