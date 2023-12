Genworth Mtg Ins Australia Aktie: Was noch aussteht!

Die Aktienanalyse von Helia zeigt interessante Entwicklungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer guten Bewertung führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der bei Helia auf ein neutrales Niveau von 60,61 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 33,09 für einen Zeitraum von 25 Tagen deutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Helia derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Thrifts & Hypothekenfinanzierung, was zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Auch fundamental betrachtet zeigt sich Helia vielversprechend. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,82, was 93 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 65. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine gute Einstufung auf Grundlage des KGV erhält.