Genworth Mtg Ins Australia Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Dividendenrendite von Helia liegt auf Basis der aktuellen Kurse bei 10,13 %, was 2,42 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 7,71 % liegt. Dies bedeutet einen höheren potenziellen Gewinn und führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse. Helia weist hier einen Wert von 4,82 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 64,81. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 93 %. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen waren die Diskussionen über Helia überwiegend positiv, jedoch gab es auch Tage, an denen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 von Helia liegt bei 3,51 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,26 AUD liegt, was einer Abweichung von +21,37 % entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,89 AUD, was einer Abweichung von +9,51 % entspricht und die Aktie auch hier als "Gut"-Wert einstuft.

Insgesamt wird Helia basierend auf den verschiedenen Analysen als "Gut" bewertet.

