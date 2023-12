Genworth Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Genworth ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen der vergangenen Wochen, die ausgewertet wurden, um ein weiteres Bewertungskriterium für die Aktie zu erhalten. Besonders positive Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Genworth als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 7,99 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Versicherungssegment, der bei 36,73 liegt. Demnach erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine positive Bewertung für Genworth. Der RSI liegt bei 26,42 und der RSI25 bei 42,47, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein positives Rating.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Genworth festgestellt werden. Dies zeigt sich in den sozialen Medien durch eine Tendenz zu besonders positiven Themen. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Genworth für diese Stufe daher eine positive Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren eine insgesamt positive Einschätzung der Aktie von Genworth.

