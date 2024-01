Genworth Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Dividendenrendite der Aktie von Genworth liegt derzeit bei 0 %, was einen Ertrag von 3,85 Prozentpunkten unter dem Branchendurchschnitt bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens geringer aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Genworth-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,98 Prozent erzielt, was 18,92 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 18,85 Prozent, wobei Genworth derzeit um 11,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Genworth zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Neutral" führt.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Genworth haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten oder signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden, wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.