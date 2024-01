Genworth Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse der Genworth-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,8 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,22 USD liegt. Dies ergibt eine positive Distanz von +7,24 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt ebenfalls 6,22 USD, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Versicherungsbranche hat Genworth in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,71 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in der Branche bei 18,26 Prozent liegt. Dies führt zu einer Outperformance von +6,45 Prozent und einer "Gut"-Bewertung. Auch im Finanzsektor lag die Rendite von Genworth mit 15,9 Prozent über dem Durchschnitt von 8,81 Prozent. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Genworth-Aktie derzeit überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 81 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 44,95, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Genworth-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich damit für Genworth in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".