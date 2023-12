Genworth Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Genworth-Aktie wird in einer technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 5,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,64 USD liegt, was einer Differenz von +16,7 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 6,02 USD über dem Durchschnitt (+10,3 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Genworth-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt Genworth mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt Versicherung (3,88 %). Die Differenz von 3,88 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der aufzeigt, dass die Genworth-Aktie mit einem Wert von 20,34 im überverkauften Bereich liegt. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Gut" vergeben. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt erhält die RSI somit eine Einstufung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren, mit insgesamt acht positiven und sechs negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Genworth daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Anlegerstimmung für Genworth als "Neutral" eingestuft.