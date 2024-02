Genworth Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen wurde hauptsächlich positiv über das Unternehmen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Genworth. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche erzielte Genworth in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,06 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 15,77 Prozent, was bedeutet, dass Genworth im Branchenvergleich eine Underperformance von -1,71 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 151537,35 Prozent im letzten Jahr, und Genworth erzielte eine Rendite, die 151523,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird für Genworth ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genworth liegt bei 8,16, was unter dem Branchendurchschnitt von 41,53 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Genworth liegt bei 41,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,42 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.