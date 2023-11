Genuss pur: Das SHEINTHEKNOW Pop-up-Café VON SHEIN in Berlin

Berlin (ots/PRNewswire) -Vom 30. November bis 2. Dezember 2023 lädt SHEIN die Öffentlichkeit in einen temporären Treffpunkt in Berlin ein. Der Online-Retailer öffnet die Türen zu seinem Café, das neben spannenden Einblicken rund um die Marke, ausgewählte Highlight-Produkte beherbergt und Gäste zum Verweilen einlädt.Im Café, das alle Interessierten drei Tage lang willkommen heisst, geht es darum, SHEIN als Marke und Unternehmen besser kennenzulernen. 2023 hat SHEIN Pop-ups und Mini-Showrooms in verschiedenen deutschen Städten realisiert. Dort durfte nach Herzenslust offline geshoppt werden. Im SHEINTHEKNOW Café soll die Marke im Vordergrund stehen. Verkauft werden nur Kaffee und Snacks – SHEIN Einblicke inklusive, für diejenigen, die möchten.SHEINTHEKNOW: Wissenswertes zu SHEIN als UnternehmenDie SHEIN THE KNOW-Initiative öffnet die Schranktüren von SHEIN und vermittelt Neuigkeiten aus allen Bereichen des Unternehmens, darunter die Geschäftsstrategie, die Einführung neuer Kollektionen und vieles mehr. Im Café in der Berliner Rosa-Luxemburg-Strasse geht es einerseits um ganz einfache Fragen, die sich sicher schon viele gestellt haben: „Wie spricht man die Brand eigentlich richtig aus?". Aber auch detailliertere. So zum Beispiel: „Wie kann SHEIN eigentlich so schnell auf Trends reagieren, warum sind die Preise so erschwinglich und wie werden teure Produktionsüberschüsse vermieden?". Wen das interessiert, der kann dazu mehr bei gutem Kaffee und Muffins erfahren. Natürlich darf man auch einfach so vorbeischauen. Vor Ort warten Spiele, bei denen man kleine Geschenke gewinnen kann. Außerdem gibt es zusätzlich jeden Tag ein wechselndes Programm. An den Öffnungstagen erwartet die Gäste musikalische Live-Auftritte, kreative Schulungen, bei denen Stylingtipps gegeben, T-Shirts und Jacken bedruckt und Make-up Tipps gegeben werden. Besonders interessant für Nachwuchs-Kreative: der Workshop mit SHEIN X-Designerinnen, die hier über ihre Zusammenarbeit mit SHEIN sprechen.Das SHEIN X-ProgrammSchon gewusst? Seit dem Start des SHEIN X Designer-Förderungsprogramms in 2021 hat das Unternehmen bereits über 3.000 Designer:innen aus 20 Ländern unterstützt. SHEIN X fördert Designer:innen bei der Entwicklung kommerziell erfolgreicher Kollektionen, indem es ihnen finanzielle Unterstützung, professionelles Mentoring und seine einzigartige weltweite Plattform bietet, die ihre Designträume vom Skizzenbuch auf den Laufsteg bringt. Darüber hinaus behalten die Designer:innen die Rechte an ihren Kreationen und erhalten eine Provision für jeden Verkauf.Was: SHEINTHEKNOW CaféWo: Rosa-Luxemburg-str. 11, 10178 BerlinWann: Vom 30. November bis 2. DezemberDonnerstag & Freitag von 12 bis 20 UhrSamstag von 12 bis 22 UhrÜber SHEINSHEIN ist ein globaler Online-Händler für Mode und Lifestyle, der Kleidung und Produkte der Marke SHEIN aus einem globalen Netzwerk von Produzenten und Verkäufern zu erschwinglichen Preisen anbietet. SHEIN hat seinen Hauptsitz in Singapur und setzt sich dafür ein, die Schönheit der Mode für alle zugänglich zu machen. SHEIN fördert die Zukunftsfähigkeit der Modeindustrie durch seine branchenweit führenden und nachfrage-optimierten (On-Demand) Produktionsmethoden. Hier können Sie mehr über SHEIN zu erfahren: www.sheingroup.com.Contact: Marion Bouchut, marion.bouchut@sheingroup.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2289701/SHEINTHEKNOW_Cafe_Berlin.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2129377/4123148/SHEIN_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/genuss-pur-das-sheintheknow-pop-up-cafe-von-shein-in-berlin-302002184.htmlPressekontakt:+33 6 34 45 34 09Original-Content von: SHEIN Germany, übermittelt durch news aktuell