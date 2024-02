Genus Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Genus":

Der Aktienkurs von Genus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -23,09 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Genus im Branchenvergleich eine Underperformance von -3,54 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -22,11 Prozent im letzten Jahr, und Genus lag 4,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Genus in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Genus jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was dazu führt, dass Genus auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Genus beträgt derzeit 1,46 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 3,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 1,85 Prozentpunkte beträgt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Genus-Aktie ein Durchschnitt von 2227,28 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1959 GBP, was einem Unterschied von -12,05 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2136,38 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,3 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Genus daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.