Genus Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Genus zeigt sich in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es fünf positive und einen negativen Trend, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Genus daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird als neutral bewertet, da keine Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Zusammengefasst erhält Genus für dieses Kriterium daher eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie von Genus auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor, wobei eine als gut und keine als neutral oder schlecht eingestuft wurde. Die Analysten erwarten ein Kursziel in Höhe von 4500 GBP, was einer Erwartung von 151,96 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält Genus daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs bei Genus aktuell 1. Dies ergibt eine negative Differenz von -1,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie. Daher erhalten sie von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.